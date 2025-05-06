تجارة عمان تصدر أكثر من 10 آلاف شهادة منشأ بالثلث الأول

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 10089 شهادة، مقابل 8440 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت المعطيات أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الثلث الأول من العام الحالي، انخفضت بنسبة 9 بالمئة متراجعة إلى 394 مليون دينار، مقابل 433 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
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