تجارة عمان تصدر أكثر من 10 آلاف شهادة منشأ بالثلث الأول

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 19.5 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

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ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 10089 شهادة، مقابل 8440 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.