الخميس 2026-04-30 11:42 ص

تحديثات مجدولة توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة

الخميس، 30-04-2026 10:37 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، عن انقطاع مؤقت سيطرأ على خدمات مركز الاتصال الوطني، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم الجمعة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الانقطاع يأتي لغايات تنفيذ تحديثات فنية مجدولة على أنظمة مركز الاتصال الوطني، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأضافت أن هذه التحديثات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الاستجابة، بما يضمن تجربة استخدام أفضل.

وأشارت الوزارة إلى أن خدمات مركز الاتصال ستعود إلى طبيعتها فور الانتهاء من أعمال التحديث.
 
 


ز

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مديرية زراعة البلقاء ويؤكد أهمية حماية الثروة الحرجية

CFI تسجّل أداءً قياسيًا في الربع الأول 2026، متجاوزة 2.3 تريليون دولار في قيمة التداولات

أخبار الشركات CFI تسجّل أداءً قياسيًا في الربع الأول 2026، متجاوزة 2.3 تريليون دولار في قيمة التداولات

خطة ذكية للحفاظ على كولاجين البشرة

المرأة والجمال خطة ذكية للحفاظ على كولاجين البشرة

ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار

اقتصاد محلي ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار

و

اقتصاد محلي قفزة كبيرة على أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 يسجل 93.3 دينارا للغرام

القاضي: خطاب ولي العهد في تخريج مكلفي خدمة العلم رسالة تعزز المسؤولية والجاهزية

شؤون برلمانية القاضي: خطاب ولي العهد في تخريج مكلفي خدمة العلم رسالة تعزز المسؤولية والجاهزية

ت

أخبار محلية الدخل السياحي يسجل نحو 1.65 مليار دولار خلال الربع الأول

البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

أخبار محلية البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة



 
 






