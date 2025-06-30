تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر لشهر تموز

الوكيل الإخباري- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر تموز بقيمة الصفر.

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