الإثنين 2025-06-30 07:28 م
 

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر لشهر تموز

مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الإثنين، 30-06-2025 07:19 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال جلسته اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر تموز بقيمة الصفر.

اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة إن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر حزيران الحالي.

 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أخبار محلية تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر لشهر تموز

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة يُطلق برنامج "الإنعاش المُتقدّم لحديثي الولادة"

جامعة اليرموك

أخبار محلية "البحوث الزراعية" ينظم مؤتمرا للزراعة الذكية مناخيا

وزارة الصحة

أخبار محلية وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية حسّان يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام يكشف تطورات بشأن حادثة تسمم "الكحول الميثيلي "

بنك الملابس الخيري

أخبار محلية بنك الملابس الخيري يطلق صالة متنقلة في منطقة الجيزة

الكرك

أخبار محلية ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الكرك



 
 





الأكثر مشاهدة