تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود بقيمة صفر لشهر تموز

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة إن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر حزيران الحالي.
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