تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان المبارك

وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدوام الرسمي في جميع الوزارات، والدَّوائر الرسميَّة، والمؤسَّسات، والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، اعتبارا من الأول من رمضان، من الساعة التَّاسعة صباحاً وحتى الثَّانية والنِّصف ظهراً، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.
واستثنى البلاغ موظفي الدَّوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسميَّة خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إداريَّة من رؤساء دوائرهم.
وأكَّد البلاغ على جميع المؤسَّسات ضرورة المحافظة على حُرمة الشَّهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصَّائمين.
