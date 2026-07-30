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تحديد موعد قرعة الدوري الأردني للمحترفين وكأس السوبر

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تحديد موعد قرعة الدوري الأردني للمحترفين وكأس السوبر
 
الخميس، 30-07-2026 04:30 م

الوكيل الإخباري- تُسحب عند السادسة مساء السبت 8 آب، قرعة النسخة الرابعة والسبعين من الدوري الأردني للمحترفين CFI، والثالثة والأربعين من كأس السوبر الأردني لموسم 2026/2027.

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ووجّه الاتحاد الأردني لكرة القدم الدعوة إلى أندية المحترفين، لحضور فعاليات القرعة، وسط تغطية وسائل الإعلام الرسمية.


وتُقام بطولة كأس السوبر للمرة الأولى بمشاركة أربعة أندية، لتعزيز قوة المنافسة ورفع مستوى الإثارة بين نخبة فرق الكرة الأردنية.


ويشارك في كأس السوبر أندية: الحسين بطل الدوري الأردني للمحترفين CFI وكأس الأردن CFI، إلى جانب الفيصلي بطل درع الاتحاد ووصيف الدوري، والوحدات صاحب المركز الثالث، والرمثا صاحب المركز الرابع.


وتُسحب قرعة كأس السوبر إلكترونيا، حيث يتم توزيع الأندية الأربعة على منافسات المربع الذهبي لتحديد مواجهات الدور نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان إلى المشهد الختامي.


كما تُقام مراسم سحب قرعة الدوري الأردني للمحترفين CFI إلكترونياً، حيث يتم تحديد جدول مباريات مرحلة الذهاب، على أن يُعتمد ذاته لمرحلة الإياب مع تبادل مواقع إقامة المباريات بين الفرق، فيما تُسحب قرعة جديدة للمرحلة الثالثة لتقام المواجهات على ملعب الفريق الذي يظهر اسمه أولا في جدول المباريات، على أن يكون الحضور الجماهيري وعوائد التذاكر مناصفة بين الفريقين.


وتعود عجلة الدوري الأردني للمحترفين CFI للدوران في نسخته الرابعة والسبعين، مع موسم واعد بالإثارة والندية، يواصل خلاله الاتحاد الأردني لكرة القدم تنفيذ استراتيجية تطوير المسابقات، بإقامة البطولة للموسم الثاني تواليا بمشاركة عشرة أندية ومن ثلاث مراحل.

 
 


gnews

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