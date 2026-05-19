تحذير امني الى جميع اولياء الامور في الاردن

ودعت الإدارة المواطنين إلى مساعدة كبار السن في إدارة حساباتهم وتحذيرهم من الرسائل والمكالمات المشبوهة، لما قد تشكله من خطر على بياناتهم وأموالهم.
كما شددت على أهمية توعية الأطفال بعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية داخل الألعاب الإلكترونية أو التطبيقات دون إشراف الأهل.
وأكدت ضرورة فتح نقاشات مستمرة داخل الأسرة حول أساليب الاحتيال الحديثة وطرق الوقاية منها، حفاظًا على أفراد العائلة من الوقوع ضحية للمحتالين.
