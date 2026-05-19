تحذير امني الى جميع اولياء الامور في الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذّرت إدارة البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، من أساليب احتيال جديدة يطوّرها المحتالون باستمرار لاستهداف المواطنين، مؤكدة أن حماية الأسرة تبدأ بنشر الوعي بين أفرادها.

ودعت الإدارة المواطنين إلى مساعدة كبار السن في إدارة حساباتهم وتحذيرهم من الرسائل والمكالمات المشبوهة، لما قد تشكله من خطر على بياناتهم وأموالهم.



كما شددت على أهمية توعية الأطفال بعدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية داخل الألعاب الإلكترونية أو التطبيقات دون إشراف الأهل.