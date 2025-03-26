تحذير حكومي شديد اللهجة حول رسائل احتيالية تهدد الأردنيين

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الوكيل الإخباري- حذّرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين من التفاعل مع رسائل نصيّة أو إلكترونية مشبوهة تحتوي على روابط إلكترونية تدّعي أنها من جهات حكومية، بنكية، أو شركات اتصالات وتوصيل، وتطلب دفع رسوم أو مخالفات. اضافة اعلان





وأوضحت الهيئة أن هذه الرسائل قد تؤدي إلى سرقة بيانات البطاقات البنكية، مما يعرّض المستخدمين لخطر الاستيلاء على أموالهم.



وشدّدت على ضرورة استخدام قنوات الدفع الرسمية مثل تطبيقات البنوك التجارية ومنصة إي-فواتيركم لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي.







