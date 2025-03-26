تحذير حكومي شديد اللهجة حول رسائل احتيالية تهدد الأردنيين

وأوضحت الهيئة أن هذه الرسائل قد تؤدي إلى سرقة بيانات البطاقات البنكية، مما يعرّض المستخدمين لخطر الاستيلاء على أموالهم.
وشدّدت على ضرورة استخدام قنوات الدفع الرسمية مثل تطبيقات البنوك التجارية ومنصة إي-فواتيركم لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي.
-
أخبار متعلقة
-
إصدار الكشف التنافسي لتعبئة 30% من الشواغر الحكومية الخميس
-
للحد من الاكتظاظ في السجون .. تنفيذ 274 عقوبة بديلة خلال شهرين
-
محاكم التنفيذ الشرعية تواصل أعمالها خلال عطلة العيد
-
وزير العمل: أولويتنا تشغيل الأردنيين
-
وزارة التربية تحدد دوام المدارس بعد العيد
-
الأردن.. إقبال على شراء مستلزمات كعك العيد وحيرة بين الملابس الشتوية والصيفية
-
صرف المستحقات المالية لهذه الفئة من العاملين قبل العيد
-
الطائرات العمودية الأردنية في الكونغو توزع مساعدات إنسانية