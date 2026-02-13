تحذير حول البحث عن هلال رمضان في الاردن الثلاثاء

وأشار السكجي إلى أنه بهذه الظروف، يكون القمر عمليًا داخل نطاق الإشعاع الشمسي القوي، مما يعني أن رصد القمر غير ممكن لا بالعين المجردة، ولا بالتلسكوبات التقليدية، ولا حتى بالتصوير الفلكي الاحترافي، فالفارق الزاوي الضئيل لا يسمح بفصل ضوء الهلال الخافت عن الخلفية المضيئة للسماء القريبة من قرص الشمس.
وقال، إن محاولة البحث عن القمر في هذه الظروف، خصوصًا بالنظر المباشر عبر العدسة العينية للتلسكوب أو باستخدام "الناطور" أو أي وسيلة تكبير بصرية تقليدية، تمثل خطرًا حقيقيًا على سلامة العين.
وأوضح السكجي أن التلسكوب يجمع الضوء ويُركّزه، وإذا كان قريبًا من اتجاه الشمس فإن كمية الإشعاع المركّز قد تتسبب في حروق في شبكية العين، تلف دائم في الخلايا البصرية، فقدان جزئي أو كلي للبصر، وشبكية العين لا تحتوي على مستقبلات ألم، مما يعني أن الضرر قد يحدث دون إحساس فوري، ويُكتشف بعد فوات الأوان.
وبين أنه "من أراد التجربة بدافع البحث أو التوثيق العلمي، فينبغي الالتزام التام بإجراءات السلامة، وأهمها استخدام تلسكوبات محوسبة دقيقة التوجيه، أو ربطها بكاميرات رقمية لالتقاط الصورة دون النظر في العدسة العينية، تجنب أي نظر مباشر عبر التلسكوب نحو منطقة قريبة من الشمس، التأكد من وجود فلاتر شمسية معتمدة في حال العمل في ظروف قريبة من اتجاه الشمس، أو استخدام نظارات الكسوف، وأخذ إجراءات السلامة".
وأكد السكجي وفق الحسابات الفلكية، أن فرص الرصد في هذه الحالة غير ممكنة وأهمها أن الاستطالة الضئيلة جدًا، وبقية المعطيات الأخرى، يؤكد مجددا أن رؤية الهلال غير ممكنة مطلقًا وفق الحسابات الفلكية؛ نظراً لضآلة الاستطالة، مهيبا بالراصدين تغليب السلامة العامة، فالحفاظ على نعمة البصر أولى من أي محاولة رصد غير محسوبة العواقب، وسلامة العيون أولى من أي محاولة غير محسوبة.
