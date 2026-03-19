تحذير رسمي من فيضان سد الملك طلال خلال ساعات

03:42 م

ودعت سلطة وادي الأردن جميع الإخوة المواطنين والمزارعين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر، وكذلك البلديات والجهات المعنية، وعدم الاقتراب من مجرى الوادي.





ودعت سلطة وادي الأردن جميع الإخوة المواطنين والمزارعين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر، وكذلك البلديات والجهات المعنية، وعدم الاقتراب من مجرى الوادي.



كما أهابت بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة/سلطة وادي الأردن أولًا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها مع استمرار حالات عدم الاستقرار.





