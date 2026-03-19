تحذير رسمي من فيضان سد الملك طلال خلال ساعات

الخميس، 19-03-2026 03:42 م
الوكيل الإخباري-   حذرت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن من قرب فيضان سد الملك طلال خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية بسعة 75 مليون متر مكعب بنسبة 100%، باتجاه مناطق الأغوار وقناة الملك عبدالله.اضافة اعلان


ودعت سلطة وادي الأردن جميع الإخوة المواطنين والمزارعين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر، وكذلك البلديات والجهات المعنية، وعدم الاقتراب من مجرى الوادي.

كما أهابت بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة/سلطة وادي الأردن أولًا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها مع استمرار حالات عدم الاستقرار.
 
 


أحدث الأخبار

نو

و

ز

و

ز

ب

ل

ن

الأكثر مشاهدة