تحذير صادر عن الهلال الأحمر الأردني

الأحد، 29-03-2026 04:40 م

الوكيل الإخباري-  حذر الهلال الأحمر الأردني من تداول إعلانات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، تدعو المواطنين إلى التطوع مقابل مبالغ مالية كبيرة ضمن برنامج مزعوم يحمل اسم "كفالات الأيتام".

وأكد الهلال الأحمر في بيان اليوم الأحد، أن هذه الإعلانات لا تمت له بأي صلة، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التفاعل معها.


وشدد على ضرورة عدم فتح أي روابط مشبوهة أو تزويد الجهات غير الموثوقة بأي معلومات شخصية أو وثائق رسمية، لما قد يشكله ذلك من مخاطر تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.


وأشار إلى أن جميع الأخبار والبيانات الرسمية المتعلقة بنشاطاته يتم نشرها حصرا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

 
 


