تحذير صارم من المستقلة للانتخاب : الحبس 6 اشهر مع الغرامة لهؤلاء

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن مراكز الاقتراع للانتخابات النيابية 2024 ستفتح أبوابها يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة صباحا، وستغلق في تمام الساعة السابعة مساء من ذات اليوم، ولن يكون هنالك أي تمديد، لأنه وبموجب القانون لا صلاحية لمجلس مفوضي الهيئة بالتمديد.

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