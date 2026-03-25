تحذير عاجل من الأمن العام لجميع المواطنين

الأربعاء 2026-03-25 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية الأمن العام من الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، داعية المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية حفاظًا على سلامتهم.اضافة اعلان


وأكدت المديرية ضرورة الابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة، وعدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه مهما بدا منسوبها منخفضًا، مشددة على أهمية الانتقال الفوري إلى أماكن مرتفعة وآمنة عند مداهمة المياه.

كما دعت إلى عدم الاقتراب من تجمعات المياه أو السدود خلال جريان السيول، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والغبار في مناطق البادية.

وأشارت إلى ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل سرعة الرياح، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بمختلف أنواعها، مع الحرص على توفير التهوية المناسبة داخل المنازل بشكل مستمر.

وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات، داعية المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.
 
 


