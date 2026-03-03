الثلاثاء 2026-03-03 07:01 م

تحذير عاجل من هيئة الاتصالات لجميع الأردنيين

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 03-03-2026 06:38 م

الوكيل الإخباري- حذّرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات جميع المستفيدين من خدمات الاتصالات، من الرسائل أو المكالمات التي تنتحل صفة جهات وطنية ورسمية، تصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التراسل، وتدّعي التسجيل للملاجئ أو توفير إمدادات صحية أو غذائية، مستغلةً الأوضاع الراهنة.

اضافة اعلان


وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه المحاولات تهدف إلى الاحتيال الإلكتروني من خلال طلب معلومات شخصية أو مصرفية أو رموز التحقق (OTP).


ودعت المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذه الرسائل أو المكالمات، وعدم مشاركة أي بيانات تحت أي ظرف، والاعتماد حصراً على القنوات الرسمية المعتمدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية تحذير عاجل من هيئة الاتصالات لجميع الأردنيين

ب

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي يصدّق على احتلال أراضٍ جديدة في لبنان

ا

أخبار محلية الأردن والنرويج يوقعان اتفاقية لخفض انبعاثات الكربون

ا

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

ب

أخبار محلية احتراق طاحنة نفايات للأمانة في شارع مكة - فيديو

ب

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: استهدفنا اجتماع مجلس الخبراء أثناء اختيار مرشد جديد

ب

أخبار محلية "الأعلى للسكان": 60% من الأردنيين لديهم سُمنة أو زيادة وزن

ز

أخبار الشركات الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية: الإدارة الاقتصادية الكفؤة ركيزة أساسية في حماية منظومة الأمن الوطني



 






الأكثر مشاهدة