تحذير عاجل من هيئة الاتصالات لجميع الأردنيين

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه المحاولات تهدف إلى الاحتيال الإلكتروني من خلال طلب معلومات شخصية أو مصرفية أو رموز التحقق (OTP).
ودعت المواطنين إلى عدم التجاوب مع هذه الرسائل أو المكالمات، وعدم مشاركة أي بيانات تحت أي ظرف، والاعتماد حصراً على القنوات الرسمية المعتمدة.
