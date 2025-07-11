تحذير من الدفاع المدني للأردنيين بسبب الأجواء الحارة

الوكيل الإخباري- أصدر الدفاع المدني الأردني تحذيرًا للأردنيين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة، خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

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