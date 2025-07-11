الجمعة 2025-07-11 02:47 م
 

تحذير من الدفاع المدني للأردنيين بسبب الأجواء الحارة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 11-07-2025 12:02 م

الوكيل الإخباري-    أصدر الدفاع المدني الأردني تحذيرًا للأردنيين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة، خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

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وتشير آخر البيانات الجوية إلى أن كتلة هوائية حارة تزداد اقترابًا من المملكة، حيث تتموضع جنوبًا يومي الجمعة والسبت، ما يعني أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا، مع أجواء حارة نسبيًا إلى حارة في معظم المناطق خلال النهار.

 
 
gnews

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