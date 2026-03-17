الثلاثاء 2026-03-17 06:47 م

تحذير من هيئة الاتصالات لجميع المواطنين

الثلاثاء، 17-03-2026 03:23 م
الوكيل الإخباري-  حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين من محاولات الاحتيال الإلكتروني، داعية إلى تجنب الضغط على أي روابط إلكترونية واردة من جهات مجهولة أو تنتحل صفة مؤسسات رسمية.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري عدم الانسياق وراء عروض التسوق الوهمية أو غير الموثوقة، وعدم التجاوب مع أي جهة تطلب تحويل مبالغ مالية أو مشاركة بيانات شخصية.

وأكدت الهيئة ضرورة عدم الاستجابة لأي اتصال يطلب تحويل مبالغ مالية بصوت أحد أفراد العائلة، نظرا لإمكانية إنشائه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا بعد معاودة الاتصال للتحقق من موثوقيته.
 
 


أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






