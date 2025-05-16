تحذير هام صادر عن مديرية الأمن العام

■ الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة لا سيما في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.
■ الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.
■ عدم ترك المعقمات داخل المركبات خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .
■ عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء الحوائج وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .
■ ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .
■ عدم السباحة الا بالأماكن المخصصة لذلك وبوجود المنقذين ووسائل السلامة العامة.
■ عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.
■ يُنصح مرضى الجهاز التنفسي بعدم الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامات نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار خاصة في مناطق البادية.
■ عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إن دعت الحاجة لذلك.
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