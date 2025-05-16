تحذير هام صادر عن مديرية الأمن العام

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه ونظراً إلى تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية يزداد تأثيرها يوم غدٍ السبت، سيسود طقس حار جدًا في معظم المناطق، ومغبر أحيانًا، لا سيما في البادية والأغوار والعقبة، تدعوكم المديرية إلى ضرورة اتباع جملة من النصائح والإرشادات لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري : اضافة اعلان





■ الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة لا سيما في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.



■ الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.



■ عدم ترك المعقمات داخل المركبات خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال .



■ عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء قضاء الحوائج وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة .



■ ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة .



■ عدم السباحة الا بالأماكن المخصصة لذلك وبوجود المنقذين ووسائل السلامة العامة.



■ عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.



■ يُنصح مرضى الجهاز التنفسي بعدم الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامات نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار خاصة في مناطق البادية.



■ عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إن دعت الحاجة لذلك.