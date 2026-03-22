تحذير هام للأردنيين

الوكيل الإخباري- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من الروابط التي تدّعي فتح باب التقديم لوظائف.





وقال المركز إنه لوحِظ مؤخرًا انتشار روابط تدّعي فتح باب التقديم لوظائف، وتطلب من المتقدمين إدخال معلومات شخصية وحساسة مثل الصور، ورقم الهوية، وكلمات المرور، والمعلومات البنكية، والمواقع الجغرافية.



ودعا المواطنين إلى الحذر وعدم التفاعل مع مثل هذه الروابط، وعدم إدخال أي بيانات فيها، والتأكد دائمًا من مصادر الروابط عبر القنوات الرسمية والمعروفة.





