تحذير هام للمزارعين في الأغوار الشمالية

ونصح مدير الزراعة المهندس محمد النعيم بإحكام إغلاق البيوت الزراعية البلاستيكية وعمل قنوات حول البيوت المحمية لمنع تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة، وتغطية النباتات بالبلاستيك أو القش قدر الإمكان، واستخدام الري التكميلي على فترات للزراعات المحمية والمكشوفة.
ودعا النعيم مربي النحل إلى تدفئة خلايا النحل وإحكام إغلاقها، وإحكام إغلاق زرائب المواشي والأبقار، واتباع الإرشادات الوقائية.
وتبلغ المساحة الزراعية في لواء الأغوار الشمالية نحو 118 ألف دونم، 66 ألف دونم منها مزروعة بالحمضيات، فيما تحتل الخضروات مساحة 34 ألفًا، و12 ألف دونم للقمح والشعير، إضافة إلى 3 آلاف دونم من الموز ومثلها لأشجار النخيل.
