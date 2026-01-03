تحذير هام للمزارعين في الأغوار الشمالية

09:08 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759578 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة الأغوار الشمالية المزارعين للتحوط من احتمال تشكل الصقيع مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً واتباع الإجراءات الوقائية لحماية المزروعات. اضافة اعلان





ونصح مدير الزراعة المهندس محمد النعيم بإحكام إغلاق البيوت الزراعية البلاستيكية وعمل قنوات حول البيوت المحمية لمنع تجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة، وتغطية النباتات بالبلاستيك أو القش قدر الإمكان، واستخدام الري التكميلي على فترات للزراعات المحمية والمكشوفة.



ودعا النعيم مربي النحل إلى تدفئة خلايا النحل وإحكام إغلاقها، وإحكام إغلاق زرائب المواشي والأبقار، واتباع الإرشادات الوقائية.



وتبلغ المساحة الزراعية في لواء الأغوار الشمالية نحو 118 ألف دونم، 66 ألف دونم منها مزروعة بالحمضيات، فيما تحتل الخضروات مساحة 34 ألفًا، و12 ألف دونم للقمح والشعير، إضافة إلى 3 آلاف دونم من الموز ومثلها لأشجار النخيل.

تم نسخ الرابط





