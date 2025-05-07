الأربعاء 2025-05-07 11:50 ص
 

تحذير هام لمستخدمي تطبيقات التوصيل غير المرخصة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-05-2025 09:14 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تنويهاً هاماً للمواطنين دعت فيه إلى ضرورة التعامل فقط مع شركات التوصيل المرخصة والعاملة عبر التطبيقات والمنصات الرقمية الخاضعة لإشرافها، وذلك حرصًا على سلامة المستفيدين وضمانًا لجودة الخدمات المقدمة.اضافة اعلان


وأكدت الهيئة أن التعامل المباشر مع سائقين خارج مظلة التطبيقات الرسمية قد يُعرّض المستفيدين لمخاطر متعددة، أبرزها سلامة الطلبات وخصوصية البيانات الشخصية، مشددة على أهمية اختيار التطبيقات التي تتمتع برقابة رسمية، والتي تحفظ حقوق المستهلك.

كما دعت الهيئة إلى توخي الحذر من التطبيقات غير المرخصة التي تنتشر خارج إطار التنظيم، والتي قد تُسبب أضرارًا غير متوقعة.


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