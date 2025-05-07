تحذير هام لمستخدمي تطبيقات التوصيل غير المرخصة

وأكدت الهيئة أن التعامل المباشر مع سائقين خارج مظلة التطبيقات الرسمية قد يُعرّض المستفيدين لمخاطر متعددة، أبرزها سلامة الطلبات وخصوصية البيانات الشخصية، مشددة على أهمية اختيار التطبيقات التي تتمتع برقابة رسمية، والتي تحفظ حقوق المستهلك.
كما دعت الهيئة إلى توخي الحذر من التطبيقات غير المرخصة التي تنتشر خارج إطار التنظيم، والتي قد تُسبب أضرارًا غير متوقعة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحذر من السباحة في أماكن غير مخصصة
-
علاقات استراتيجية تتجدد .. السفير الياباني يشيد بزيارة ولي العهد
-
وزير الطاقة يتابع أعمال بناء أبراج نقل كهرباء في معان تعرضت لسقوط قبل أشهر
-
وفد أردني يزور المدارس في إقليم كردستان العراق للترويج للدراسة في الجامعات الأردنية
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
اعلان صادر عن السفارة العُمانية في الأردن
-
11 إصابة حصيلة 3 حوادث سير خلال 24 ساعة
-
ولي العهد الأمير الحسين يصل إلى اليابان