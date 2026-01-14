الأربعاء 2026-01-14 11:01 ص

تحذير هام من الدوريات الخارجية لجميع السائقين

الأربعاء، 14-01-2026 09:57 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت الدوريات الخارجية السائقين، من تدنّي مدى الرؤية الأفقية في عدد من مناطق المملكة نتيجة تشكّل الضباب، داعية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة حفاظًا على السلامة العامة.اضافة اعلان


وأكدت الدوريات ضرورة التخفيف من السرعة قدر الإمكان، والالتزام بالسير على المسرب الأيمن من الطريق، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات لتفادي الحوادث في ظل ضعف الرؤية.

كما شددت على تجنب تشغيل أضواء التحذير الرباعية (الفلاشر) أثناء المسير، والاكتفاء باستخدام الإضاءة المنخفضة أو أضواء الضباب عند توفرها، إضافة إلى استخدام ماسحات الزجاج لإزالة أثر الضباب وتحسين مستوى الرؤية.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة التنبيهات الرسمية أولًا بأول، مؤكدة جاهزية كوادرها للتعامل مع أي طارئ على الطرق الخارجية.
 
 


