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تحذير هام من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 28-04-2025 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   تهيب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأخوة المواطنين ضرورة عدم التفاعل مع أية رسائل نصيّة قصيرة (SMS) أو إلكترونيّة تحتوي على روابط إلكترونيّة ترتبط بصفحات إلكترونية تتضمن طلبًا من جهات حكوميّة أو بنكية أو شركات اتصالات أو شركات توصيل بريد للمواطنين بأن يقوموا بتسديد رسوم أو مخالفات أو أي مدفوعات أخرى، وذلك لاحتمال تعرض بياناتهم الخاصة ببطاقات الدفع البنكية للسرقة، وبالتالي إمكانية استيلاء هذه الجهات المشبوهة على أموالهم.اضافة اعلان


وتؤكد الهيئة على أهمية دفع الرسوم والمخالفات أو أي مدفوعات أخرى من خلال قنوات الدفع المتعارف عليها فقط مثل تطبيقات الـبنوك التجارية (E-banking) وعبر منصة إي-فواتيركم.


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