تحذير هام من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - تفاصيل

وتؤكد الهيئة على أهمية دفع الرسوم والمخالفات أو أي مدفوعات أخرى من خلال قنوات الدفع المتعارف عليها فقط مثل تطبيقات الـبنوك التجارية (E-banking) وعبر منصة إي-فواتيركم.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الهولندية في عمان تحتفل بيوم الملك
-
الأردن يدين حادث دهس في كندا أودى بحياة مواطنين فلبينيين
-
فريق الأمن العام للجوجيتسو يحصد الذهب في بطولة الدوحة الإقليمية
-
القوات المسلحة تتسلّم مستلزمات طبية باكستانية لصالح المرضى والمصابين في غزة
-
أدى لوفاة سائق تريلا .. السير تكشف عن سبب حادث أبو علندا
-
القوات المسلحة تطرح عطاء جديداً للشركات والمؤسسات
-
اعلان تجنيد صادر عن القوات المسلحة - رابط
-
المياه تواصل جلسات التوعية المائية في المدارس