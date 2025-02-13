تحرير 390 مخالفة تموينية في أول شهر من العام الحالي

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، اليوم الخميس، إن عمليات الرقابة على الأسواق تشمل جميع المناطق في مختلف المحافظات لمتابعة الالتزام بأحكام السوق ووفرة السلع.
وأشار إلى تحرير مديرية مراقبة الأسواق والتموين في الوزارة 187 مخالفة في العاصمة عمان منها 145 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و27 مخالفة لعدم التقيد بالسعر المحدد، و6 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و8 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و1 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز.
وحررت المديرية 203 مخالفات في باقي مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات، منها 185 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و 4 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و6 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و1 لعدم توفر مادة الخبز العربي الكبير، و 2 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز.
وأكد البرماوي، تكثيف حملات الرقابة على الأسواق مع قرب حلول رمضان المبارك، ضمن جولات صباحية ومسائية، إضافة إلى استقبال الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالأسواق.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يدعو للحذر أثناء القيادة خلال المشاركة بالفعاليات الشعبية
-
الأردن أرسل أكثر من 62 ألف خيمة لغزة منذ إعلان وقف إطلاق النار
-
غزة خط أحمر .. "رسالة حاسمة" من الأردن ومصر
-
عقب زيارة اجراها للولايات المتحدة.. الأردنيون يحتشدون لاستقبال "سيد البلاد"
-
البيت الأبيض: الملك عبدالله الثاني أكد ضرورة بقاء الفلسطينيين على أرضهم في قطاع غزة
-
الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية
-
ولي العهد يبحث في واشنطن فرص تعزيز التعاون مع وزير الطاقة الأمريكي
-
ترامب يوجه خطابا إلى الأردنيين: الملك عبدالله الثاني أحد القادة العظماء في العالم - فيديو