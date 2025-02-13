تحرير 390 مخالفة تموينية في أول شهر من العام الحالي

الوكيل الإخباري- حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 390 مخالفة تموينية لعدم الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات ذات العلاقة، خلال 6500 زيارة رقابية في مختلف المحافظات الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، حيث حررت 463 مخالفة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي، اليوم الخميس، إن عمليات الرقابة على الأسواق تشمل جميع المناطق في مختلف المحافظات لمتابعة الالتزام بأحكام السوق ووفرة السلع.



وأشار إلى تحرير مديرية مراقبة الأسواق والتموين في الوزارة 187 مخالفة في العاصمة عمان منها 145 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و27 مخالفة لعدم التقيد بالسعر المحدد، و6 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و8 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و1 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز.



وحررت المديرية 203 مخالفات في باقي مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات، منها 185 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 لعدم التقيد بالسعر المحدد، و 4 لعدم التقيد بالسعر المعلن، و6 لعدم التقيد بتعليمات التنزيلات والتصفية وتقديم الجوائز، و1 لعدم توفر مادة الخبز العربي الكبير، و 2 لعدم التقيد بتعليمات إنشاء المخابز.