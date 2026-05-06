تحسينات وظيفية لـ470 عاملًا وعاملة في قطاع النقل الجوي بالأردن

وقال وزير العمل، الدكتور خالد البكار، خلال رعايته للتوقيع بحضور أمين عام الوزارة، الدكتور عبد الحليم دوجان، ورئيس النقابة يوسف قنب، والرئيسين التنفيذي للشركة نيكولا ديفيلير والتنفيذي المالي هاني غانم، ومدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، إن الوزارة حريصة على متابعة شؤون العاملين في القطاع الخاص والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يساهم في حل النزاعات العمالية الجماعية.
وأكد أن الوزارة تعمل على الإشراف على حل النزاعات العمالية والمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية عمل هذه المؤسسات، من خلال بناء علاقات عمل جيدة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال) وتوفير بيئة عمل إيجابية في المؤسسات، والإشراف على عقود العمل الجماعية في المؤسسات بما يحقق مصلحة الطرفين.
وأشار البكار إلى أن الوزارة تحث على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، والذي ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي للعمال، وعلى كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وإداراتها ويدفع نحو المزيد من العمل والإنجاز.
بدوره، أكد قنب أن تحسين المزايا الوظيفية وبيئة العمل للعاملين في الشركة تسهم إلى حد كبير في زيادة إنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابًا على الشركة، مشيدًا بتعاون إدارة الشركة وتجاوبها لمطالب النقابة وبإشراف وزارة العمل على إدارة الحوار بين الجانبين.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة المطار الدولي إن توقيع العقد الجماعي جاء ثمرة للتعاون بين النقابة وإدارة الشركة بجهود من وزارة العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على العاملين في الشركة لما تضمنه العقد من تحسين للمزايا الوظيفية للعاملين، مؤكدًا تقدير إدارة الشركة للعاملين ودورهم لأنهم أساس العملية الإنتاجية.
