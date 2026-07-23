‏تحويلات مرورية في عمان غدا - أسماء المناطق

وأكد مدير دائرة الإنشاءات في الأمانة المهندس هاني المراشدة ان تنفيذ الأعمال، التي تستمر لمدة 14 يوم، يتطلب إغلاق كلي لمقطع من شارع بيعة الرضوان حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إجراء تحويلات مرورية مؤقتة.
ودعت أمانة عمان الكبرى المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن كوادر إدارة السير والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع حفاظا على سلامتهم وضمان انسيابية الحركة المرورية.
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