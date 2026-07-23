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‏تحويلات مرورية في عمان غدا - أسماء المناطق

الأمانة: ‏تحويلات مرورية لاستكمال إنشاء عبارة صندوقية في شارع بيعة الرضوان
ارشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 06:23 م
الوكيل الإخباري-   تقوم أمانة عمّان الكبرى، صباح غد الجمعة، بتنفيذ اغلاقات مرورية في شارع بيعة الرضوان، لغايات استكمال أعمال إنشاء عبارة صندوقية في الشارع ، وذلك ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية وتحسين السلامة العامة وتعزيز شبكات تصريف مياه الأمطار.اضافة اعلان


وأكد مدير دائرة الإنشاءات في الأمانة المهندس هاني المراشدة ان تنفيذ الأعمال، التي تستمر لمدة 14 يوم،  يتطلب إغلاق كلي لمقطع من شارع بيعة الرضوان حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إجراء تحويلات مرورية مؤقتة.

ودعت أمانة عمان الكبرى المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن كوادر إدارة السير والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع حفاظا على سلامتهم وضمان انسيابية الحركة المرورية.
 
 


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