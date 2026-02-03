الثلاثاء 2026-02-03 03:35 م

تحويل السير من خلدا باتجاه دوار صويلح بسبب حادث تدهور

الثلاثاء، 03-02-2026 02:40 م
الوكيل الإخباري-   يشهد نزول صويلح، صباح اليوم، كثافة مرورية ملحوظة عقب حادث تدهور مركبة شحن (سِنجِل)، كانت قادمة من نفق صويلح، ما أدى إلى تحويل السير القادم من جهة خلدا باتجاه دوار صويلح.


وتسبب الحادث بإعاقة مؤقتة لحركة المرور في المنطقة، فيما باشرت مجموعات إدارة السير بالتواجد في الموقع فور وقوع الحادث، لتنظيم حركة المرور والتعامل مع الأثر المروري الناتج عنه.

وأكدت الجهات المختصة أن كوادر السير تعمل على رفع أثر الحادث عن الطريق وإعادة الانسيابية المرورية بأسرع وقت ممكن، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال السير أثناء المرور من المنطقة.
 
 


