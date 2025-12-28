تحويل صاحب محل للحاكم الإداري لإغلاقه عبارة مياه

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة بلدية لواء بني عبيد، المهندسة منار ردايدة، إن البلدية حولت صاحب محل تجاري في منطقة الحصن إلى الحاكم الإداري، لإغلاقه ثلاثة خطوط لعبارة تصريف مياه الأمطار بالإسمنت.

وأضافت أن إغلاق العبارة، التي تقع بين إشارتي مسجد ظفار ومخيم الحصن، يعد مخالفة جسيمة وكبيرة للتعليمات والأنظمة النافذة، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار بشكل كبير في الموقع؛ ما تسبب بتعطيل حركة المرور والسير، وحدوث اختناقات وأزمات مرورية كبيرة، لا سيما أن الطريق حيوي ويشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم.



وأشارت إلى تحويل صاحب المحل إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات والمقتضى القانوني بحقه، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتعطل حياة المواطنين.



وأوضحت الردايدة أن البلدية كلفت مقاولا رسميا بفتح خطوط عبارات تصريف مياه الأمطار الثلاثة التي كانت مغلقة بالكامل، مبينة أن عملية شفط المياه من المنطقة وحدها كانت غير مجدية كحل جذري للمشكلة.