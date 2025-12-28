الأحد 2025-12-28 05:39 م

تحويل صاحب محل للحاكم الإداري لإغلاقه عبارة مياه

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه
تعبيرية
الأحد، 28-12-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-   قالت رئيسة بلدية لواء بني عبيد، المهندسة منار ردايدة، إن البلدية حولت صاحب محل تجاري في منطقة الحصن إلى الحاكم الإداري، لإغلاقه ثلاثة خطوط لعبارة تصريف مياه الأمطار بالإسمنت.

اضافة اعلان


وأضافت أن إغلاق العبارة، التي تقع بين إشارتي مسجد ظفار ومخيم الحصن، يعد مخالفة جسيمة وكبيرة للتعليمات والأنظمة النافذة، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار بشكل كبير في الموقع؛ ما تسبب بتعطيل حركة المرور والسير، وحدوث اختناقات وأزمات مرورية كبيرة، لا سيما أن الطريق حيوي ويشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم.


وأشارت إلى تحويل صاحب المحل إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات والمقتضى القانوني بحقه، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتعطل حياة المواطنين.


وأوضحت الردايدة أن البلدية كلفت مقاولا رسميا بفتح خطوط عبارات تصريف مياه الأمطار الثلاثة التي كانت مغلقة بالكامل، مبينة أن عملية شفط المياه من المنطقة وحدها كانت غير مجدية كحل جذري للمشكلة.


وأكدت أنه لا يوجد أي إغلاق حاليا للطريق، وأن حركة السير تسير بشكل طبيعي في الموقع، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء المرور في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"

غرفة طوارئ بلدية الكرك تعمل على مدار الساعة لمواجهة الظروف الجوية

أخبار محلية غرفة طوارئ بلدية الكرك تعمل على مدار الساعة لمواجهة الظروف الجوية

16 حالة اختناق خلال 24 ساعة .. والأمن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين

أخبار محلية 16 حالة اختناق خلال 24 ساعة .. والأمن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين

ل

أخبار محلية ورشة حول خطط الطوارئ في معهد تدريب مهني المفرق

وزير المياه يتفقد سد الموجب

أخبار محلية وزير المياه يتفقد سد الموجب

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية اربد تتعامل مع 44 شكوى خلال المنخفض

تتأثر المملكة السبت بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص؛ حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا وتسود أجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئيًا تتحول تدريجيًا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في

أخبار محلية هطولات مطرية غزيرة في الطفيلة

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه

أخبار محلية تحويل صاحب محل للحاكم الإداري لإغلاقه عبارة مياه



 






الأكثر مشاهدة