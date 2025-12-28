تحويل صاحب محل للحاكم الإداري لإغلاقه عبارة مياه

وأضافت أن إغلاق العبارة، التي تقع بين إشارتي مسجد ظفار ومخيم الحصن، يعد مخالفة جسيمة وكبيرة للتعليمات والأنظمة النافذة، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع منسوب مياه الأمطار بشكل كبير في الموقع؛ ما تسبب بتعطيل حركة المرور والسير، وحدوث اختناقات وأزمات مرورية كبيرة، لا سيما أن الطريق حيوي ويشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم.
وأشارت إلى تحويل صاحب المحل إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات والمقتضى القانوني بحقه، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتعطل حياة المواطنين.
وأوضحت الردايدة أن البلدية كلفت مقاولا رسميا بفتح خطوط عبارات تصريف مياه الأمطار الثلاثة التي كانت مغلقة بالكامل، مبينة أن عملية شفط المياه من المنطقة وحدها كانت غير مجدية كحل جذري للمشكلة.
وأكدت أنه لا يوجد أي إغلاق حاليا للطريق، وأن حركة السير تسير بشكل طبيعي في الموقع، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء المرور في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"
-
غرفة طوارئ بلدية الكرك تعمل على مدار الساعة لمواجهة الظروف الجوية
-
16 حالة اختناق خلال 24 ساعة .. والأمن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين
-
ورشة حول خطط الطوارئ في معهد تدريب مهني المفرق
-
وزير المياه يتفقد سد الموجب
-
بلدية اربد تتعامل مع 44 شكوى خلال المنخفض
-
هطولات مطرية غزيرة في الطفيلة
-
هام من ضريبة الدخل للمكلفين مستحقي الرديات عن عام 2024