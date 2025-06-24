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تخريج الفوج الثاني والستين من كلية الأمير فيصل الفنية

تخريج الفوج الثاني والستين من كلية الأمير فيصل الفنية
تخريج الفوج الثاني والستين من كلية الأمير فيصل الفنية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 06:45 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت كلية الأمير فيصل الفنية اليوم الثلاثاء، بتخريج الفوج الثاني والستين من تلاميذها، بحضور قائد سلاح الجو الملكي.

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وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، واستعراض طابور الخريجين من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي.


وقال آمر الكلية في كلمة له خلال الحفل: "تحتفل كلية الأمير فيصل الفنية في هذا اليوم المكلل بالعز والكرامة والفخر، بتخريج كوكبة من أبناء الأردن الأوفياء، مؤهلين فنياً وأكاديمياً ومسلحين بقيم الانتماء الصادق"، مضيفاً بأن قيادة سلاح الجو الملكي تقدم كامل الدعم لرفع مستوى أداء الكلية، ترجمة للرؤى الاستراتيجية لسلاح الجو والمتمثلة بمواكبة أحدث الأساليب العالمية الفنية والتقنية لمرتباتها.


بدوره، أوصى المرشد الديني في قيادة سلاح الجو الخريجين بتقوى الله، وحثهم على الوفاء لحمل الرسالة وشرف المسؤولية بصدق وأمانة وإخلاص، وأن يكونوا جنداً محصنين بالإيمان والحرفة والعِلم العسكري.


وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من مسؤولين عسكريين وأمار سابقين متقاعدين ومدنيين وعدد من الملحقين العسكريين، وزَّع قائد سلاح الجو الملكي الجوائز التقديرية على مستحقيها، وكرّم عدداً من المتقاعدين العسكريين والمدربين تقديراً لتميزهم وجهودهم التي بذلوها.

 
gnews

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