الخميس 2025-07-03 03:19 م
 

تخريج المشاركات في برنامج "تراثنا 2" بمتحف الأردن

متحف الأردن
متحف الأردن
 
الخميس، 03-07-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في متحف الأردن، أعمال الدورة التدريبية الثانية بتخريج مجموعة جديدة من المشاركات من تخصصات الآثار وصيانة الموارد التراثية، بالتعاون مع جمعية ترسنطا بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة.

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وقال مدير المتحف المهندس إيهاب عمارين في بيان اليوم الخميس، إن الأردن أرض الإبداعات التي انجزها أجدادنا عبر العصور، ويستحق أن نولي إرثه الحضاري والتاريخي كل الاهتمام من خلال التوعية وتأهيل الكوادر المطلوبة للقيام بأعمال حفظ هذا الإرث العظيم.


وأكد أهمية المبادرة والشراكة مع جمعية ترسنطا في تأهيل الشباب والشابات ورفد قطاع التراث الثقافي بالكفاءات المميزة.

 
 
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