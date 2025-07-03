تخريج المشاركات في برنامج "تراثنا 2" بمتحف الأردن

وقال مدير المتحف المهندس إيهاب عمارين في بيان اليوم الخميس، إن الأردن أرض الإبداعات التي انجزها أجدادنا عبر العصور، ويستحق أن نولي إرثه الحضاري والتاريخي كل الاهتمام من خلال التوعية وتأهيل الكوادر المطلوبة للقيام بأعمال حفظ هذا الإرث العظيم.
وأكد أهمية المبادرة والشراكة مع جمعية ترسنطا في تأهيل الشباب والشابات ورفد قطاع التراث الثقافي بالكفاءات المميزة.
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