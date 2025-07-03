تخريج المشاركات في برنامج "تراثنا 2" بمتحف الأردن

الوكيل الإخباري- اختتمت في متحف الأردن، أعمال الدورة التدريبية الثانية بتخريج مجموعة جديدة من المشاركات من تخصصات الآثار وصيانة الموارد التراثية، بالتعاون مع جمعية ترسنطا بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة.

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وقال مدير المتحف المهندس إيهاب عمارين في بيان اليوم الخميس، إن الأردن أرض الإبداعات التي انجزها أجدادنا عبر العصور، ويستحق أن نولي إرثه الحضاري والتاريخي كل الاهتمام من خلال التوعية وتأهيل الكوادر المطلوبة للقيام بأعمال حفظ هذا الإرث العظيم.