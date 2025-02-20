تخريج دورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص

واشتمل الحفل على تخريج دورة القناصين التأسيسية، ودورة التدخل السريع، ودورة الرماية التكتيكية، ودورة (R.P.G).
وقال المفتش العام للقوات المسلحة، إن إعداد وتأهيل الضباط والأفراد يهدف إلى أداء مهام الحماية الأمنية، ويركز على تحسين اللياقة البدنية والانضباط العسكري وفنون القتال، ومهارات التكتيك واستراتيجيات الحماية الأمنية، مضيفا أن التدريب يجب أن يواكب التطور المتسارع على مختلف المستويات، الأمر الذي يمكن الضباط والأفراد من أداء واجباتهم على أكمل وجه.
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