تخريج دورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص

الوكيل الإخباري- احتفلت مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص اليوم الخميس، بتخريج عدد من الدورات، بمشاركة عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية، والأجهزة الأمنية، وبمشاركة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، بحضور المفتش العام للقوات المسلحة، وقائد الحرس الملكي الخاص.

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واشتمل الحفل على تخريج دورة القناصين التأسيسية، ودورة التدخل السريع، ودورة الرماية التكتيكية، ودورة (R.P.G).