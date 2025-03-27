الخميس 2025-03-27 04:21 م
 

تخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54 بمدرسة سلاح الهندسة الملكي

تخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54 بمدرسة سلاح الهندسة الملكي
تخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54 بمدرسة سلاح الهندسة الملكي
 
الخميس، 27-03-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت مدرسة سلاح الهندسة الملكي، اليوم الخميس، بتخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54، بحضور مدير سلاح الهندسة الملكي.

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وأكد مدير سلاح الهندسة الملكي أن هذه الدورة تعد فرصة ثمينة لاكتساب المعارف والعلوم اللازمة والضرورية، مشيرا إلى أن المواضيع التي يتم طرحها خلال الدورة تشكل إضافة نوعية من خلال ما توفره من تجارب عملية ونظرية للمشاركين.


بدوره، قال آمر مدرسة سلاح الهندسة الملكي إن الدورة تهدف إلى إعداد وتأهيل الضباط ليكونوا قادة سرايا هندسة قادرين على أداء واجباتهم بكفاءة وفاعلية، وتأهيلهم للاشتراك في دورة الركن، ليتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، اذ أشرف وتابع العملية التدريبية مدربين أكفاء من ضباط و(ضباط صف) مدرسة سلاح الهندسة الملكي.


وأوضح أنه تم الإشراف ومتابعة العملية التدريبية من قبل مدربين أكفاء من ضباط وضباط صف مدرسة سلاح الهندسة الملكي.


وفي نهاية الحفل، سلم مدير سلاح الهندسة الملكي الشهادات للخريجين.

 
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