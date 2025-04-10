تخريج دورة تأهيل مستجدات الشرطة النسائية

ويأتي هذا التخريج الذي رعاه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ضمن الخطة التدريبية الشاملة لمديرية الأمن العام التي تهدف إلى تعزيز كوادرها البشرية من خلال إعداد وتأهيل منتسبيها وفق برامج تدريبية متطورة تراعي طبيعة المهام الأمنية والإنسانية المناطة بهم.
وشملت الدورة تدريبات عملية ومناهج تعليمية حديثة في المهارات الشرطية والعلوم الأمنية، ما أسهم في تمكين الخريجات من اكتساب الخبرات والمعارف اللازمة لأداء واجباتهن بكفاءة عالية في مختلف مجالات العمل الأمني.
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