تخريج دورة تأهيل مستجدات الشرطة النسائية

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية الأمن العام اليوم الخميس بتخريج دورة إعداد وتأهيل مستجدات الشرطة النسائية في معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية.

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ويأتي هذا التخريج الذي رعاه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ضمن الخطة التدريبية الشاملة لمديرية الأمن العام التي تهدف إلى تعزيز كوادرها البشرية من خلال إعداد وتأهيل منتسبيها وفق برامج تدريبية متطورة تراعي طبيعة المهام الأمنية والإنسانية المناطة بهم.