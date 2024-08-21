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تخريج دورة قادة الزوارق المتوسطة في قيادة القوة البحرية

صورة من حفل التخريج
صورة من حفل التخريج
الأربعاء، 21-08-2024 06:00 م

الوكيل الإخباري-  احتفل مركز التدريب البحري في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الأربعاء، بتخريج دورة قادة الزوارق المتوسطة بمشاركة عدد من مرتبات القوة البحرية والتي شملت للمرة الأولى على مشتركات من العنصر النسائي، بحضور قائد القوة.

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وهدفت الدورة التي استمرت ثمانية أسابيع إلى تدريب وتأهيل المشاركين في مختلف المواضيع البحرية التخصصية وأهمها قيادة الزوارق المتوسطة والفنون البحرية التي تُمكنهم من القيام بواجباتهم بمهنية واحترافية.

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