تخريج دورة قادة الزوارق المتوسطة في قيادة القوة البحرية

الوكيل الإخباري- احتفل مركز التدريب البحري في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الأربعاء، بتخريج دورة قادة الزوارق المتوسطة بمشاركة عدد من مرتبات القوة البحرية والتي شملت للمرة الأولى على مشتركات من العنصر النسائي، بحضور قائد القوة.

اضافة اعلان