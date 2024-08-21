تخريج دورة قادة الزوارق المتوسطة في قيادة القوة البحرية

وهدفت الدورة التي استمرت ثمانية أسابيع إلى تدريب وتأهيل المشاركين في مختلف المواضيع البحرية التخصصية وأهمها قيادة الزوارق المتوسطة والفنون البحرية التي تُمكنهم من القيام بواجباتهم بمهنية واحترافية.
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