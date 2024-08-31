تخريج طلاب المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بالرمثا

وعرض مدير أوقاف اللواء الدكتور رائد جروان، دور مراكز تحفيظ القرآن في تربية الأجيال وصقل شخصيتهم، وتعزيز منظومة الأخلاق الإسلامية، وتنشئة جيل قادر على تحمل مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه.
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