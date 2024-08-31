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تخريج طلاب المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بالرمثا

تخريج طلاب المراكز الصيفية
تخريج طلاب المراكز الصيفية
السبت، 31-08-2024 08:12 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت مديرية أوقاف الرمثا، اليوم السبت، بتخريج طلاب المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في اللواء.

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وعرض مدير أوقاف اللواء الدكتور رائد جروان، دور مراكز تحفيظ القرآن في تربية الأجيال وصقل شخصيتهم، وتعزيز منظومة الأخلاق الإسلامية، وتنشئة جيل قادر على تحمل مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه.

 
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