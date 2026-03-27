تخريج عدد من الدورات في قيادة سلاح الجو الملكي

الوكيل الإخباري- اختتمت في مدرسة الأركان الصغرى التابعة لقيادة سلاح الجو الملكي، أمس الخميس، دورة القيادة والأركان الصغرى رقم/113، والدورة التأسيسية للضباط رقم/89، بحضور قائد سلاح الجو الملكي.





واستمع قائد السلاح إلى إيجاز قدمه آمر مدرسة الأركان الصغرى، عن الدورتين اللتين استمرتا لمدة 12 أسبوعاً، واشترك فيهما عدد من الضباط من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية وسلاح الجو الملكي، إذ اشتملتا على مواضيع نظرية وعملية، للوصول بهم إلى درجة من الاحترافية تمكنهم من القيام بواجباتهم الموكلة إليهم.



وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من ضباط سلاح الجو الملكي، وزع قائد السلاح الشهادات على الخريجين.







