تخريج عدد من الدورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص

واشتملت الدورات على دورة الفروسية التأسيسية، التي تضمنت برامج تدريبية متخصصة في اللياقة البدنية، وقواعد السلامة العامة، والإسعافات الأولية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة البدنية وتعزيز الجاهزية الميدانية للمشاركين.
كما شملت البرامج التدريبية دورة التدخل السريع الخاصة بالجانب السعودي الشقيق، والتي ركزت على تطوير مهارات الرماية باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وتنفيذ واجبات فرق التدخل السريع، ومرافقة المواكب الرسمية، إضافة إلى التدريب على القتال داخل المباني، بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية والاحتراف العملياتي.
