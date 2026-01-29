تخريج عدد من الدورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص

الوكيل الإخباري- احتفلت مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص، اليوم الخميس، بتخريج عدد من الدورات التدريبية، بحضور قائد الحرس الملكي، وبمشاركة عدد من ضباط وضباط صف وأفراد قيادة الحرس الملكي الخاص، إلى جانب مشاركة ضباط وضباط صف من الدول الشقيقة: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر.

واشتملت الدورات على دورة الفروسية التأسيسية، التي تضمنت برامج تدريبية متخصصة في اللياقة البدنية، وقواعد السلامة العامة، والإسعافات الأولية، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة البدنية وتعزيز الجاهزية الميدانية للمشاركين.