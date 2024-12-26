تخريج 160 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الزرقاء

وحضر التخريج، رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، وعدد من الأئمة والوعاظ في أوقاف الزرقاء، وذوو الطلبة الخريجين.
وقال رئيس الجامعة الهاشمية، "إننا في هذه البلاد المباركة التي نشأنا فيها على سماحة ديننا الحنيف ومحبة وسماع كلام الله وتشجيع أهل القرآن برعاية وتوجيهات خاصة من القيادة الهاشمية، تمثلت في رسالة مراكز تحفيظ القران الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية والتي تسهم في تعليم أحكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وغرس القيم الدينية والوطنية وحمل رسالة هذا الدين العظيم".
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