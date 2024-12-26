تخريج 160 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الزرقاء

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري حفل تخريج وتكريم 160 طالبا من طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم الذي أقامته مديرية أوقاف محافظة الزرقاء في قاعة جامع العرب بمدينة الزرقاء.

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وحضر التخريج، رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، وعدد من الأئمة والوعاظ في أوقاف الزرقاء، وذوو الطلبة الخريجين.