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تخريج 160 طالبا من حفظة القرآن الكريم في الزرقاء

الزرقاء
الزرقاء
الخميس، 26-12-2024 08:49 م

الوكيل الإخباري-   رعى رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري حفل تخريج وتكريم 160 طالبا من طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم الذي أقامته مديرية أوقاف محافظة الزرقاء في قاعة جامع العرب بمدينة الزرقاء.

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وحضر التخريج، رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة، وعدد من الأئمة والوعاظ في أوقاف الزرقاء، وذوو الطلبة الخريجين.


وقال رئيس الجامعة الهاشمية، "إننا في هذه البلاد المباركة التي نشأنا فيها على سماحة ديننا الحنيف ومحبة وسماع كلام الله وتشجيع أهل القرآن برعاية وتوجيهات خاصة من القيادة الهاشمية، تمثلت في رسالة مراكز تحفيظ القران الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية والتي تسهم في تعليم أحكام تلاوة القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وغرس القيم الدينية والوطنية وحمل رسالة هذا الدين العظيم".

 
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