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تخريج 300 مشارك من برنامج الباحثين عن العمل في الطفيلة

تخريج 300 مشارك
تخريج 300 مشارك
الثلاثاء، 03-09-2024 05:17 م

الوكيل الإخباري-   نظمت جامعة الطفيلة التقنية، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج لـ300 شاب وشابة من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل، والذي عقد على مدار 3 أشهر بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين.

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، أن البرنامج جاء ثمرة للتعاون بين الجامعة ومجلس محافظة الطفيلة ونقابة المهندسين، بهدف تعزيز المهارات العملية للمشاركين ورفع قدراتهم الفنية والتكنولوجية.

 
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