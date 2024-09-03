تخريج 300 مشارك من برنامج الباحثين عن العمل في الطفيلة

الوكيل الإخباري- نظمت جامعة الطفيلة التقنية، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج لـ300 شاب وشابة من البرنامج التدريبي للباحثين عن العمل، والذي عقد على مدار 3 أشهر بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين.

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