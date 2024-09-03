تخريج 300 مشارك من برنامج الباحثين عن العمل في الطفيلة

وأكد رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، أن البرنامج جاء ثمرة للتعاون بين الجامعة ومجلس محافظة الطفيلة ونقابة المهندسين، بهدف تعزيز المهارات العملية للمشاركين ورفع قدراتهم الفنية والتكنولوجية.
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