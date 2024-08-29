تخريج 95 مشاركا في مخيم جائزة الحسن للشباب

وبحسب بيان للمكتب اليوم الخميس، استمر المخيم 4 أيام تضمنت فعالياته أنشطة متنوعة، هدفت إلى تعزيز العمل الجماعي، وتطوير مهارات القيادة لدى المشاركات.
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