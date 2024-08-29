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تخريج 95 مشاركا في مخيم جائزة الحسن للشباب

مخيم جائزة الحسن للشباب
مخيم جائزة الحسن للشباب
الخميس، 29-08-2024 05:47 م

الوكيل الإخباري-    احتفل مكتب جائزة الحسن للشباب بتخريج 95 مشاركا في مخيم الجائزة للمستويات الثلاثة: البرونزي، الفضي، والذهبي، من مدارس وزارة التربية والتعليم، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، ومدير مديرية الأنشطة الرياضية الدكتور مصلح البطوش.

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وبحسب بيان للمكتب اليوم الخميس، استمر المخيم 4 أيام تضمنت فعالياته أنشطة متنوعة، هدفت إلى تعزيز العمل الجماعي، وتطوير مهارات القيادة لدى المشاركات.

 
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