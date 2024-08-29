تخريج 95 مشاركا في مخيم جائزة الحسن للشباب

الوكيل الإخباري- احتفل مكتب جائزة الحسن للشباب بتخريج 95 مشاركا في مخيم الجائزة للمستويات الثلاثة: البرونزي، الفضي، والذهبي، من مدارس وزارة التربية والتعليم، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، ومدير مديرية الأنشطة الرياضية الدكتور مصلح البطوش.

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