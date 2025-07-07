تخصيص (3903) راتب تقاعد شيخوخة خلال النصف الأول من العام 2025

وأوضحت المؤسسة أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي:
إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور
إكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث
مدة اشتراك في الضمان لا تقل عن (180) اشتراكًا، أي ما يعادل 15 سنة
أن يكون من ضمنها (84) اشتراكًا فعليًا، أي ما يعادل 7 سنوات
ويُقصد بـ"الاشتراك الفعلي" الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة، أو الاشتراك الاختياري، أو الفترات المصروف عنها بدل تعطل عن العمل.
وبيّنت المؤسسة أن قانون الضمان أتاح لمن أكمل سن الشيخوخة ولم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد عدة خيارات لاستكمال هذه المدة، منها:
شراء سنوات الخدمة المتبقية، شرط وجود (84) اشتراكًا فعليًا كحد أدنى
الاستمرار بالعمل بعد سن الشيخوخة، سواء في المنشأة الحالية أو أي منشأة أخرى
أو من خلال الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين
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