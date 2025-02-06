تخفيض سعر بيع طن دقيق القمح بقيمة 5.398 دينار لشهر شباط

12:56 م

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الوكيل الإخباري- خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة لشهر شباط الحالي، بقيمة 5.398 دينار، ليصبح سعره 167.345 دينارًا للطن الواحد، بدلاً من 172.743 دينارًا في شهري كانون الأول والثاني الماضيين. اضافة اعلان





ووفقًا للقرار رقم 14 لسنة 2025، خفضت الوزارة سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 2.44 دينارًا، ليصبح سعر الطن الواحد 136.137 دينارًا بدلاً من 138.577 دينارًا في شهري كانون الأول والثاني الماضيين.



ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها. وخلافًا لذلك، يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة عند 252 دينارًا للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون، بانخفاض قدره 0.677 قرشًا عن الشهرين الماضيين.



وتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78% ونسبة استخراج النخالة بـ 22%، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.



وتتخذ الوزارة قرار التسعير الشهري استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، وقرار مجلس الوزراء لعام 2019 الخاص بتخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير اعتبارًا من الأول من شباط 2019، شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.



وثبتت الحكومة أسعار الخبز منذ عام 2018 بواقع 32 قرشًا للخبز "الكماج الكبير"، و40 قرشًا للخبز "الكماج الصغير"، و35 قرشًا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.



ولا يؤثر سعر بيع دقيق القمح الموحد على تكلفة بيع الخبز للمستهلك، وهو جزء من المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة تكلفة إنتاج الخبز على ضوء تعديل أسعار المحروقات شهريًا، حيث يتم رفع سعر الدقيق في حال خفض سعر الديزل، والعكس صحيح.



ويستهلك الأردن قرابة 90 ألف طن قمح شهريًا، و52 ألف طن من الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز، حيث تطرح الوزارة باستمرار مناقصات لشراء كميات إضافية لتعزيز المخزون بما يغطي الاحتياجات في السوق المحلية.