الثلاثاء 2026-04-21 10:19 ص

تدهور مركبة بعد محطة الموجب يتسبب بإصابة 4 أشخاص

تدهور مركبة بعد محطة الموجب يتسبب بإصابة 4 أشخاص
تدهور مركبة بعد محطة الموجب يتسبب بإصابة 4 أشخاص
 
الثلاثاء، 21-04-2026 08:29 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد الملازم ثاني ليث فريحات من الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري اليومي بوقوع حادث تدهور أمس الإثنين لإحدى المركبات على الطريق الغربي بعد محطة الموجب باتجاه الجنوب ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة . اضافة اعلان


وأشار فريحات إلى أن كوادر الدفاع المدني تواجدت على الفور في موقع الحادث وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى غور الصافي الحكومي ، فيما تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع رفع الأثر المروري الناتج عن الحادث لعودة الحركة المرورية إلى انسيابيتها دون عوائق .
 
 


