تدهور مركبة بعد محطة الموجب يتسبب بإصابة 4 أشخاص

08:29 ص

الوكيل الإخباري- أفاد الملازم ثاني ليث فريحات من الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري اليومي بوقوع حادث تدهور أمس الإثنين لإحدى المركبات على الطريق الغربي بعد محطة الموجب باتجاه الجنوب ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة .





وأشار فريحات إلى أن كوادر الدفاع المدني تواجدت على الفور في موقع الحادث وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى غور الصافي الحكومي ، فيما تعاملت كوادر الدوريات الخارجية مع رفع الأثر المروري الناتج عن الحادث لعودة الحركة المرورية إلى انسيابيتها دون عوائق .





