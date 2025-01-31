ترامب مجدداً: على مصر والأردن استقبال فلسطينيي غزة

10:50 ص

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الوكيل الإخباري- جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مصرًا على أن مصر والأردن ستقبلان اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة لأن الولايات المتحدة "تفعل الكثير من أجلهم" على حد وصفه. اضافة اعلان





وأثناء حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، الخميس، سُئل ترامب عما إذا كان هناك أي شيء يمكنه القيام به للضغط على (مصر والأردن) لاستقبال الفلسطينيين.



وأجاب ترامب قائلا: "سيفعلان ذلك.. سيفعلان ذلك تماما.. نحن نفعل الكثير من أجلهما وسيفعلان ذلك".



ولقيت مبادرة ترامب الأسبوع الماضي رفضًا قاطعًا من مصر والأردن، والكثير من الدول بالمجتمع الدولي ضد دعوات ترامب التي تصل حد التطهير العرقي، وعند طرح الخطة لأول مرة، قال ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، وأود أن يأخذ الأردن أشخاصًا... أنت تتحدث عن ربما مليون ونصف المليون شخص، ونحن فقط نزيل هذا الأمر برمته".



وجاء رد الاردن ومصر واضحاً انه لا قبول لهذه الخطط والتصريحات ففلسطين للفلسطينيين والحل يجب ان يكون على الارض الفلسطينية حصراً.