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تربية الأغوار الشمالية تحتفل بعيد ميلاد الملك

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 10-02-2025 12:17 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الـ63.

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وأكد مدير المديرية الدكتور مالك العمايرة، خلال الاحتفال الذي أقيم بمدرسة العرامشة والفضيين الثانوية، أن جلالة الملك أولى التعليم المبكر اهتماما كبيرا من خلال التوسع في زيادة غرف رياض الأطفال في المدارس الحكومية، والتعليم الدامج، ما فتح المجال واسعا أمام الطلبة الذين واجهوا أي تحد في وصولهم للتعليم.


وأشار إلى الدعم الملكي الهادف لتطوير التعليم المهني من خلال برنامج التعليم المهني والتقني (BTEC) والتوسع في التخصصات التي ترفد سوق العمل بالخبرات العملية والفنية اللازمة لسد حاجات السوق.


وأكدت مديرة المدرسة رانيا الصبح، تجديد الأسرة التربوية الولاء والانتماء في هذه المناسبة الغالية.
واشتمل الاحتفال على قصائد شعرية وفقرات غنائية ووطنية تغنت بالوطن وقائد الوطن، ووصلات من الدبكات الشعبية والكشفية قدمها طلبة المدارس.

 
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