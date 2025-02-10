تربية الأغوار الشمالية تحتفل بعيد ميلاد الملك

وأكد مدير المديرية الدكتور مالك العمايرة، خلال الاحتفال الذي أقيم بمدرسة العرامشة والفضيين الثانوية، أن جلالة الملك أولى التعليم المبكر اهتماما كبيرا من خلال التوسع في زيادة غرف رياض الأطفال في المدارس الحكومية، والتعليم الدامج، ما فتح المجال واسعا أمام الطلبة الذين واجهوا أي تحد في وصولهم للتعليم.
وأشار إلى الدعم الملكي الهادف لتطوير التعليم المهني من خلال برنامج التعليم المهني والتقني (BTEC) والتوسع في التخصصات التي ترفد سوق العمل بالخبرات العملية والفنية اللازمة لسد حاجات السوق.
وأكدت مديرة المدرسة رانيا الصبح، تجديد الأسرة التربوية الولاء والانتماء في هذه المناسبة الغالية.
واشتمل الاحتفال على قصائد شعرية وفقرات غنائية ووطنية تغنت بالوطن وقائد الوطن، ووصلات من الدبكات الشعبية والكشفية قدمها طلبة المدارس.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
توضيح من التربية حول دوام المدارس الاثنين
-
الاتحاد الأوروبي والمركز الوطني يبحثان تطوير البحث العلمي
-
تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخ الأردن الأحد
-
مجلس محافظة الكرك يبحث مع "الأشغال" تنفيذ مشاريع عامي 2024 و2025
-
أوقاف عجلون تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج
-
زراعة كفرنجة تنفذ مشاريع ريادية تنموية
-
تربية جرش تتصدر منافسات دورة الأيام الأولمبية