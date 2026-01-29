"تربية الجامعة" بطلا لدورة الأمير فيصل الأولمبية

وفي نتائج البطولة، أحرزت مديرية ماركا المركز الثاني برصيد (3 ذهب، 6 فضة، 1 برونز)، وأحرزت مديرية عمان المركز الثالث برصيد (3 ذهب و2 برونز)، حيث توج مدير الرياضة المدرسية وأمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش ونائب رئيس الاتحاد المدرسي بلال وريكات الفائزين في منافسات اليوم الأخير من البطولة التي شملت ألعاب خماسي كرة القدم طالبات، وكرة اليد طلاب، وكرة الطاولة فردي طالبات، وكرة الطاولة زوجي طالبات، والريشة الطائرة فردي طالبات والريشة الطائرة زوجي طالبات.
وجاء ترتيب الميداليات في دورة الأمير فيصل الأولمبية 17 للناشئين كما يلي: الجامعة (8 ذهب/ 4 فضة، صفر برونز )، ماركا (3،6،1 ) ، قصبة عمان (3 ،0، 2) ، قصبة إربد (3،1،1)، بني كنانة (1،2،1)، العقبة (4،1،1)، القويسمة (1،1،1)، الطيبة والوسطية (0،1،1) الثقافة العسكرية (1،0،1)، جرش (2،1،0)، الرمثا (0،1،0)، الطفيلة (2،0،0)، عين الباشا والسلط والكرك والرصيفة (1،0،0).
ومن جهة أخرى، تنطلق تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة يوم الأحد المقبل دورة الأيام الأولمبية الرابعة طلاب وطالبات، والتي تشمل ألعاب القوى للمرحلة الأساسية العليا والمرحلة الثانوية والشطرنج فردي لجميع المراحل والجمباز لجميع المراحل والسباحة لجميع المراحل.
