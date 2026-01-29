"تربية الجامعة" بطلا لدورة الأمير فيصل الأولمبية

الوكيل الإخباري- فازت مديرية تربية لواء الجامعة، ببطولة دورة الأمير فيصل الأولمبية الـ 17 للناشئين للطلاب والطالبات التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية، والتي اختتمت اليوم الخميس، حيث أحرزت المركز الأول برصيد 8 ميداليات ذهب و4 فضة.

وفي نتائج البطولة، أحرزت مديرية ماركا المركز الثاني برصيد (3 ذهب، 6 فضة، 1 برونز)، وأحرزت مديرية عمان المركز الثالث برصيد (3 ذهب و2 برونز)، حيث توج مدير الرياضة المدرسية وأمين سر الاتحاد المدرسي الدكتور مصلح البطوش ونائب رئيس الاتحاد المدرسي بلال وريكات الفائزين في منافسات اليوم الأخير من البطولة التي شملت ألعاب خماسي كرة القدم طالبات، وكرة اليد طلاب، وكرة الطاولة فردي طالبات، وكرة الطاولة زوجي طالبات، والريشة الطائرة فردي طالبات والريشة الطائرة زوجي طالبات.



وجاء ترتيب الميداليات في دورة الأمير فيصل الأولمبية 17 للناشئين كما يلي: الجامعة (8 ذهب/ 4 فضة، صفر برونز )، ماركا (3،6،1 ) ، قصبة عمان (3 ،0، 2) ، قصبة إربد (3،1،1)، بني كنانة (1،2،1)، العقبة (4،1،1)، القويسمة (1،1،1)، الطيبة والوسطية (0،1،1) الثقافة العسكرية (1،0،1)، جرش (2،1،0)، الرمثا (0،1،0)، الطفيلة (2،0،0)، عين الباشا والسلط والكرك والرصيفة (1،0،0).