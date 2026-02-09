"تربية الجامعة" تتصدر دورة الأيام الأولمبية الرابعة

الوكيل الإخباري- حققت مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية تقدما خلال منافسات اليوم السابع لدورة الأيام الأولمبية الرابعة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد المدرسي، بعد فوزها بذهبية رمي الرمح أساسي عليا، في حين استمرت تربية لواء الجامعة في صدارتها البطولة بتحقيقها 27 ذهبية.

اضافة اعلان