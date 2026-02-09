"تربية الجامعة" تتصدر دورة الأيام الأولمبية الرابعة

الإثنين 2026-02-09 06:35 م

الإثنين، 09-02-2026 05:42 م

الوكيل الإخباري-   حققت مديرية تربية لواءي الطيبة والوسطية تقدما خلال منافسات اليوم السابع لدورة الأيام الأولمبية الرابعة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد المدرسي، بعد فوزها بذهبية رمي الرمح أساسي عليا، في حين استمرت تربية لواء الجامعة في صدارتها البطولة بتحقيقها 27 ذهبية.

وتوج مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى أيوب المشاقبة، الفائزين خلال منافسات اليوم الاثنين التي شملت ألعاب القوى لطلاب المرحلتين الثانوية والأساسية العليا، ورمي الرمح والقرص – الكرة الحديدية.

 
 


