الأربعاء 2026-06-10 04:34 م

تربية الرمثا تستلم مدرسة جديدة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 10-06-2026 02:35 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا، الدكتور فيصل الحوامدة، أن المديرية تسلمت مبنى مدرسة رابعة العدوية الأساسية المختلطة في منطقة حي المتصرفية، لتكون ثاني مدرسة يتم استلامها خلال العام الحالي بعد مدرسة الطرة الأساسية المختلطة التي باشرت عملها مع بداية الفصل الدراسي الأول.

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وبحسب بيان صادر عن المديرية اليوم الأربعاء، أوضح الحوامدة، أن المدرسة الجديدة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 600 طالب وطالبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثامن الأساسي، ستستقبل الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل.

 

وأشار إلى أن المدرسة ستسهم في تخفيف الضغط على المدارس المجاورة، إلى جانب توفير خدمة تعليمية لأبناء المنطقة التي تعد بعيدة نسبيا عن مركز المدينة، بما يدعم التوسع في الشبكة التعليمية داخل اللواء ويلبي احتياجات المجتمع المحلي.

 
 


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