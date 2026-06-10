تربية الرمثا تستلم مدرسة جديدة

وبحسب بيان صادر عن المديرية اليوم الأربعاء، أوضح الحوامدة، أن المدرسة الجديدة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 600 طالب وطالبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثامن الأساسي، ستستقبل الطلبة مع بداية العام الدراسي المقبل.
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