الأربعاء 2025-03-26 06:13 م
 

"تربية الطفيلة" تنظم حملة "كسوة العيد"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 26-03-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية التربية والتعليم في الطفيلة، بالتعاون مع مدرسة سيل الحسا الثانوية للبنين، حملة خيرية تحت شعار "كسوة العيد"، استهدفت جميع طلبة المدرسة، بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم عبر توفير ملابس جديدة لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

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وأكد مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، أن المبادرة، التي جاءت بتعاون مشترك بين إدارة المدرسة وأحد المحسنين، بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر المعوزة في منطقة سيل الحسا، لتخفيف الأعباء المالية خلال هذه المناسبة السعيدة، لافتا إلى أن التكافل والتراحم هما قيم أصيلة في مجتمعنا الأردني المتماسك.


ويعاني سكان منطقة سيل الحسا، التي تقع في الشمال الشرقي من مدينة الطفيلة، من ظروف معيشية صعبة، إذ يعتمدون على الزراعة الموسمية وتربية المواشي في ظل انخفاض معدلات الهطولات المطرية، فضلا عن انعدام المشاريع التشغيلية في المنطقة التي تضم تجمعات عفرا والبربيطة وسيل الحسا.

 
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