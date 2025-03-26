"تربية الطفيلة" تنظم حملة "كسوة العيد"

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم في الطفيلة، بالتعاون مع مدرسة سيل الحسا الثانوية للبنين، حملة خيرية تحت شعار "كسوة العيد"، استهدفت جميع طلبة المدرسة، بهدف إدخال السرور إلى قلوبهم عبر توفير ملابس جديدة لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

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وأكد مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، أن المبادرة، التي جاءت بتعاون مشترك بين إدارة المدرسة وأحد المحسنين، بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر المعوزة في منطقة سيل الحسا، لتخفيف الأعباء المالية خلال هذه المناسبة السعيدة، لافتا إلى أن التكافل والتراحم هما قيم أصيلة في مجتمعنا الأردني المتماسك.