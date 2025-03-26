"تربية الطفيلة" تنظم حملة "كسوة العيد"

وأكد مدير المديرية، الدكتور عمران اللصاصمة، أن المبادرة، التي جاءت بتعاون مشترك بين إدارة المدرسة وأحد المحسنين، بهدف تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر المعوزة في منطقة سيل الحسا، لتخفيف الأعباء المالية خلال هذه المناسبة السعيدة، لافتا إلى أن التكافل والتراحم هما قيم أصيلة في مجتمعنا الأردني المتماسك.
ويعاني سكان منطقة سيل الحسا، التي تقع في الشمال الشرقي من مدينة الطفيلة، من ظروف معيشية صعبة، إذ يعتمدون على الزراعة الموسمية وتربية المواشي في ظل انخفاض معدلات الهطولات المطرية، فضلا عن انعدام المشاريع التشغيلية في المنطقة التي تضم تجمعات عفرا والبربيطة وسيل الحسا.
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