الأربعاء 2025-04-23 05:20 م
 

"تربية الطفيلة" تنظم منتدى تثقيفيا للحد من آفة المخدرات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 23-04-2025 04:54 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية التربية والتعليم في الطفيلة منتدى تثقيفيا بعنوان "معا ضد المخدرات" تحت شعار "كلنا عزم لمجتمع بلا مخدرات"، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات، وتسليط الضوء على جهود الجهات الرسمية والمجتمعية في مكافحتها، إلى جانب نشر ثقافة مجتمعية رافضة لهذه الآفة.

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وأكد محافظ الطفيلة الدكتور عمر الزيود، خلال رعايته لفعاليات المنتدى الذي أقيم اليوم الأربعاء، في قاعة مدرسة خديجة بنت خويلد، ضرورة تكاتف الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعية لمواجهة آفة المخدرات وحماية الشباب والطلبة منها، مشددا على دور المؤسسات التعليمية في توجيه وتوعية الأجيال الناشئة بمخاطر هذه الآفة وتأثيرها السلبي على المجتمع.


وبين مدير المديرية الدكتور عمران اللصاصمة، حرص وزارة التربية على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز وعي الطلبة وتفعيل دورهم في حماية مجتمعهم، مؤكدا مواصلة حملات التوعية لضمان مستقبل آمن لشباب الوطن بعيدا عن آفة المخدرات.

 
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