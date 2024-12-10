تربية الكرك تسلم حصالات الخير لدعم مركز الحسين للسرطان

وأكد مدير التربية والتعليم سامر المجالي، بحضور مدير الشؤون التعليمية نضال الفتينات، ورئيس قسم النشاطات أسامة العضايلة، أن حملة الحصالات السنوية التي تشارك فيها المدارس الحكومية وطلبتها تسهم في غرس قيم العطاء وحب الخير والعمل التطوعي في نفوس الطلبة، ما يجعل هذه القيم جزءا ملموسا من حياتهم اليومية.
وأشار المجالي إلى أنه تم تسليم حصالات الخير لضباط ارتباط مدارس المديرية، بواقع 25 حصالة، من قبل لجنة المديرية التي تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم رسالة مركز الحسين للسرطان وتقديم أفضل سبل العلاج للمرضى.
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