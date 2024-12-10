تربية الكرك تسلم حصالات الخير لدعم مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- سلمت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك حصالات الخير المخصصة لدعم مركز الحسين للسرطان، بعد استلامها من المدارس المشاركة.

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وأكد مدير التربية والتعليم سامر المجالي، بحضور مدير الشؤون التعليمية نضال الفتينات، ورئيس قسم النشاطات أسامة العضايلة، أن حملة الحصالات السنوية التي تشارك فيها المدارس الحكومية وطلبتها تسهم في غرس قيم العطاء وحب الخير والعمل التطوعي في نفوس الطلبة، ما يجعل هذه القيم جزءا ملموسا من حياتهم اليومية.