تربية الكرك تنعى طالبة بالصف الأول

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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