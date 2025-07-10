الخميس 2025-07-10 10:08 ص
 

تربية الكرك تنعى طالبة بالصف الأول

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البقاء لله
 
الخميس، 10-07-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري- نعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة والأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة ومدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك الأستاذ سامر المجالي الطالبة بلقيس إبراهيم المدادحة من الصف الأول الأساسي في مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية المختلطة.

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سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.


إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

 
 
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